بوناتيني: مواجهة التعاون صعبة ونتمنى دعم الجماهير

شدّد المحترف البرازيلي في نادي الهلال “ليو بوناتيني” على أهمية مباراة الغد أمام التعاون قبيل فترة التوقف، للمحافظة على صدارة ترتيب الدوري، مشيرًا إلى أنهم يعملون على استغلال حضور الجماهير غدًا، كون المباراة على أرضهم،وزاد:”استعداداتنا سارت بشكل جيّد، وجل تركيزنا منصب نحو تحقيق الفوز في مواجهة الغد؛ قبيل فترة توقف المنافسات”.

وعن احرازه للأهداف في مباريات الفريق بالدوري، وعدم إحرازه هدف في مواجهة النصر الماضية ضمن بطولة كأس سمو ولي العهد، أجاب:”الفريق قدّم في المباريات الماضية مستويات متميّزة وأحرز أهدافًا، وسواءً أحرزت أنا الأهداف أو سجلها غيري، فالمهم هو تحقيق الفوز في مبارياتنا، واللقاء الماضي لم يكن الفريق بيومه، وهذا يحدث في كرة القدم وهي كبوة، ولا نستطيع لوم أحد بعينه؛ فالجميع يتحمل المسؤولية.. ونحن كلاعبين نسينا المواجهة الماضية، ولقاء التعاون هو تحدي لمواصلة صدارة ترتيب الدوري”.