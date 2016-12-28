بيبي يتدرب منفرداً في ريال مدريد

عاد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لاستئناف حصصه التدريبية بعد فترة التوقف بمناسبة أعياد الميلاد، بمشاركة مدافعه البرتغالي بيبي، استعداداً لخوض مباراة ذهاب دور الـ16 في كأس الملك الأسبوع المقبل أمام إشبيلية على ملعب سانتياغو برنابيو.



ولم يستطع بيبي التدرب مع باقي اللاعبين وخاض حصة تدريبية وحده، تحت إشراف أحد المعدين البدنيين لـ”الميرينغي”، إذ ما زال يتعافى من الإصابة التي أبعدته عن مباريات كأس العالم للأندية التي فاز بلقلبها النادي “الملكي” في اليابان.

وبالإضافة لبيبي، لم يشارك في التدريب الجماعي كل من سيرجيو راموس وكيلور نافاس ولوكاس فاسكيز وماتيو كوفاسيتش، الذين تدربوا داخل الصالة الرياضية.

بينما قام المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بإشراك لاعبي الفريق الرديف في التدريبات، وهما إنزو زيدان والنرويجي مارتن أرديغارد الذي عاد من العاصمة أمستردام التي مكث فيها بضعة ساعات لبحث إمكانية انتقاله معاراً لأحد ناديي أياكس أو هيرنيفين الهولنديين في الميركاتو الشتوي وحتى نهاية الموسم.