تألق كبير لـ رباعي النصر الأجنبي

إنتهى الدور الأول من الموسم الجاري من بطولة دوري جميل للمحترفين وبدأت الفرق في خوض مباريات الدور التاني من البطولة دون راحة.

وشهدت مباريات الدور الأول تألق عدد كبير من اللاعبين لاسيما الأجانب فيما لم يقدم البعض المستوى المأمول منه وفقاً لموقع “دوري جميل”.

– إيفان توميتشاك

أبرز محترفي النصر الأجانب هذا الموسم، شارك مع الفريق في جميع مباريات الدور الأول الـ 13 منها 12 مباراة كأساسي بمعدل مشاركة بلغ 1044.

ورغم أن توميتشاك يلعب في مركز الدفاع إلا أنه كان له نصيباً من الأهداف حيث سجل هدفين، وصنع 4 أهداف، ولم يتحصل سوى على بطاقة صفراء واحدة.

– برونو أوفيني

يعد واحد من أعمدة دفاع النصر هذا الموسم، لعب 11 مباراة جميعها كأساسي بمعدل مشاركة بلغ 990 دقيقة.

رغم تواجده في خط الدفاع إلا أن سجل أوفيني خاليا من البطاقات الملونة، فيما ساهم مع زملائه في حلول النصر كثاني أفضل خط دفاع حتي الآن بدوري جميل بـ 10 أهداف فقط.

– فيكتور أيالا

لعب الباراغوياني فيكتور أيالا 11 مباراة مع النصر حتى الآن منها 10 مباريات كأساسي بمعدل مشاركة بلغ 877 دقيقة.

سجل أيالا 4 أهداف أبرزها هدفه في شباك الأهلي، وهدفه الرائع في شباك الرائد، كما صنع لفريقه هدفا واحدا.. تلقى أيالا 4 بطاقات صفراء.

– مارين توماسوف

نجم وسط نادي النصر، شارك مع فريقه في 13 مباراة منها 12 مباراة كأساسي بمعدل مشاركة بلغ 1148 دقيقة.

سجل توماسوف مع النصر حتى الآن هدفين واللافت أنهما من داخل منطقة الجزاء ما يعني قدرة اللاعب على الاختراق، كما صنع هدفين، وتلقى 3 بطاقات صفراء.