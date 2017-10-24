تأهل مانشستر يونايتد وليستر سيتي في كأس الرابطة

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الثمانية بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه سوانزي سيتي 2-0.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد جيسي لينغارد في الدقيقتين 21 و59.

يذكر أن مانشستر فاز باللقب الموسم الماضي بعدما تغلب على ساوثهامبتون 3-2 في المباراة النهائية.

كما يعد مانشستر يونايتد هو ثاني أكثر الفرق تتويجاً بلقب البطولة حيث فاز باللقب 5 مرات سابقة، فيما يعد نادي ليفربول هو أكثر الأندية تتويجاً باللقب حيث فاز بـ8 ألقاب.

كما تأهل ليستر سيتي لدور الثمانية بعدما حول تأخره بهدف أمام ليدز يونايتد إلى فوز 3-1.

وتقدم ليدز يونايتد بهدف سجله بابلو هيرنانديز في الدقيقة 26 وتعادل كيليتشي إيهياناتشو لليستر سيتي في الدقيقة 30 قبل أن يضيف إسلام سليماني الهدف الثاني في الدقيقة 70 ثم اختتم رياض محرز أهداف ليستر سيتي في الدقيقة 88.

ولقن بريستول سيتي ضيفه كريستال بالاس درساً قاسياً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4-1 ليصعد لدور الثمانية بالبطولة.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله باكاري ساكو في الدقيقة 21 وتعادل مات تايلور لبريستول في الدقيقة 34 قبل أن يضيف ميلان ديوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم بريستول سيتي 2-1.

وفي الشوط الثاني أضاف بريستول سيتي هدفين عن طريق جو بريان وكالوم أودودا في الدقيقتين 60 و66.

وانتزع بورنموث بطاقة التأهل لدور الثمانية بتغلبه على ميدلسبره 3-1.

وسجل أهداف بورنموث جاك سيمبسون في الدقيقة 49 وكاليون ويلسون في الدقيقة 75 من ركلة جزاء وبينيك أفوبي في الدقيقة 82، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لميدلسبره ماركوس تافرنير في الدقيقة 56.