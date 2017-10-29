تاييريس يمطر شباك ريفربليت برباعية في الأرجنتين

مني ريفر بليت بهزيمة ثقيلة من مضيفه تاييريس 0-4، في الجولة السابعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

ولعب مدرب ريفر، مارسيلو غاياردو، بفريق من البدلاء والعديد من الشباب، إذ فضل المدرب الاحتفاظ بالأساسيين لمباراة الثلاثاء المقبل أمام لانوس في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

وحملت رباعية تاييريس توقيع خوان راميريز (ق44 و69) ومارسيلو توريس (ق78) ولوكاس أولازا (ق81) من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع تاييريس رصيده إلى 14 نقطة، وقفز للوصافة بفارق 4 نقاط عن بوكا جونيورز المتصدر، الذي يستضيف بلغرانو اليوم، فيما تجمد رصيد ريفر عند 12 نقطة في المرتبة التاسعة بفارق الأهداف أمام لانوس، الذي سقط 0-4 أيضاً أمام مضيفه هوراكان، الذي صعد بدوره إلى المركز الثالث بـ14 نقطة بفارق الأهداف خلف تاييريس وأمام أونيون الرابع.

وقفز أونيون للمرتبة الرابعة بعد فوزه 2-0 على ضيفه غودوي كروز، الذي تجمد رصيده عند عشر نقاط في المركز الـ14.