تحكيم إسكتلندي لمباراة برشلونة وأولمبياكوس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الإثنين عن اختيار الحكم الإسكتلندي، ويليام “ويلي” كولوم، لإدارة مباراة برشلونة الإسباني وأولمبياكوس اليوناني، المقررة الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 عن سبورتنغ لشبونة البرتغالي الوصيف، بينما يقبع أولمبياكوس في المركز الأخير بلا رصيد.

أما مواجهة أتلتيكو مدريد وكارباكا أجدام الآذري فسيديرها الفرنسي رودي بوكويت.

ويحتل الأتلتي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بفارق 5 عن تشيلسي المتصدر، بينما يقبع كارباكا أجدام في المركز الأخير.

واختار “يويفا” الألماني فيليكس زواير لتحكيم مواجهة مانشستر يونياتد الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.

ويتصدر مان يونايتد المجموعة الأولى بـ6 نقاط، متقدماً بـ3 عن بازل السويسري الوصيف، بينما يقبع بنفيكا في المركز الأخير بلا رصيد.