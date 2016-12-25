تدريبات الفيصلي فترتين استعداداً للقادسية

واصل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم تدريباته الاعتيادية مغرب اليوم الأحد وذلك على ملعب النادي بمدينة حرمة استعداداً لملاقاة ” القادسية ” يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري جميل للمحترفين على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية حيث بدأ المران بإجتماع للجهاز الفني مع اللاعبين.

ثم تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين حيث أدت المجموعة الأولى تدريبات لياقية داخل صالة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل للإعداد البدني فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكية وفنية تحت إشراف مدير الجهاز الفني الكرواتي ” تومسيلاف ايكوفيتش ” الذي طبق العديد من الجمل الفنية تبعها تدريبات على الكرات العرضية والركلات الثابتة ليختتم المران بمناورة على منتصف مساحة الملعب.