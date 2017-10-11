تدريبات فنية وتكتيكية في الفيصلي

تدريبات فنية وتكتيكية في الفيصلي
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للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
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واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة حرمة تحت قيادة مدير الجهاز الفني ” فوك رازوفيتش ” الذي ركز من خلالها على الجانب اللياقي تحت إشراف مدرب اللياقة ” يوروزيفيتش فلادان ” تبع ذلك تدريبات فنية وتكتيكية تنوعت مابين اللعب من لمسة واحدة والتسديد من عدة مسافات تبعها مناورة على منتصف مساحة الملعب شارك فيها جميع اللاعبين بإستثناء: حمد ال منصور الذي واصل برنامجه التأهيلي المعّد له من طبيب النادي ، فيما شارك بالتدريبات اللاعب ” لويس قوستافو ” كما ستتحدد مشاركته بناء على التقرير الطبي من طبيب النادي.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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