تركي آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية السعودية

زكت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020م خلفاً لمحمد بن عبدالملك آل الشيخ.‏ ‏

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة ‏الرياض.‏ وبدأ الاجتماع بإعلان رئيس لجنة العد والفرز الأستاذ أحمد أبو عمارة عن اكتمال ‏النصاب القانوني لانعقاد الجمعية بحضور 34 عضواً.

وأوضح أبو عمارة أنه تم الإعلان في السادس من محرم الحالي عن فتح الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية السعودية وتم استقبال استمارة واحدة مقدمة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن ‏عبدالمحسن آل الشيخ، مشيراً إلى إنه واستناداً إلى ما تضمنته أحكام قواعد الانتخابات ‏الداخلية، تقرر فوز آل الشيخ برئاسة مجلس إدارة اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017-2020م‎”‎‏.

وبهذه المناسبة أعرب تركي آل الشيخ عن شكره لأعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، مؤكداً على ما تحظى به الرياضة بكافة ألعابها من دعم واهتمام ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – وحرصهما على تطوير هذا القطاع، وتوفير كل ما من شأنه صناعة أبطال قادرين على تمثيل الوطن أفضل تمثيل، مؤكداً أن ذلك يجعلهم أمام مسؤولية كبيرة ومهمة وطنية لابد أن يعملوا فيها بكل تفان وإخلاص.

وقال : “سيتم تقييم أداء وبرامج كافة الاتحادات ومدى قدرتها على تحقيق الطموحات ومواكبة الاهتمام الذي توليه قيادتنا لهذا القطاع، كما ستتم مراجعة شاملة لمنظومة العمل داخل اللجنة الأولمبية لضمان الوصول لأفضل النتائج وبما يتناسب مع تطلعات الوطن الغالي.