تركي آل الشيخ: لست خصماً لأحد بل خادم للرياضة

تعهد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بالمضي قدما في اتخاذ القرارات التصحيحية من أجل تطوير الرياضة السعودية.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية، لست خصماً لأحد بل خادم للرياضة، وأتمنى من العقلاء بالشارع الرياضي أن يفهموا أن هناك حملات ممنهجة ضد التغيير في هيئة الرياضة لكننا نعمل على مدار الساعة.

وأضاف: لن نتردد في رفع أي قضية سابقة وحول قرار بإعفاء أنمار الحائلي من رئاسة نادي الاتحاد أوضح : ما فعله أنمار الحائلي لا ينطلي على الجمهور وما وجدناه هو تواقيع للاعبين غير صحيحة بإفادة اللاعبين للجنة التراخيص.

وحول قضية الحارس العويس قال آل الشيخ: إن ناديا الأهلي والشباب سيتحملان نتائج تحقيقات حول قضية اللاعب.