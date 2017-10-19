آل الشيخ يوقع مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد

وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم في المملكة والاستفادة كم الخبرات الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة الشعبية.

وتمت مراسم التوقيع في العاصمة البريطانية لندن مع الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر “ريتشارد أرنولد”، وتضمت مذكرة التفاهم إنشاء عدد من الأكاديميات في المملكة لرعاية المواهب وتطويرها وفقا لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر دوريات العالم.