تشيلسي يخطف تعادل مثير أمام روما

واصل أتلتيكو مدريد الأسباني نتائجه الهزيلة في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في الدور الأول للمسابقة القاري، التي شهدت أيضا تعادل تشيلسي الانجليزي مع ضيفه روما الإيطالي 3 / 3.

وظل تشيلسي متربعا على الصدارة برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه روما، فيما احتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد نقطتين، وقبع كارباكا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، فرض التعادل الإيجابي 3 / 3 نفسه على لقاء تشيلسي وروما.

وتقدم الفريق اللندني بهدفين نظيفين حملا توقيع ديفيد لويز وإيدين هازارد في الدقيقتين 11 و37، قبل أن يقلص أليكسندر كولاروف الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين لهدف.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز إيدين دزيكو الهدفين الثاني والثالث لروما في الدقيقتين 64 و70، غير أن هازارد أدرك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 75.

في المقابل، عجز أتلتيكو مدريد عن تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه كارباكا آجدام.