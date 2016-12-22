تشيلسي يسعى لكسر رقم آرسنال القياسي

سيدخل تشيلسي المتألق فترة مباريات عيد الميلاد وهو يدرك أن بوسعه إنهاء العام بإعادة كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفوز تشيلسي بملعبه على بورنموث سيحقق رقماً قياسياً للنادي اللندني، بالانتصار في 12 مباراة متتالية، وتحقيق فوز آخر على ستوك سيتي بإستاد ستامفورد بريدج يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) سيكون معناه أن تشيلسي عادل أكبر عدد انتصارات متتالية في موسم واحد، والمسجل باسم آرسنال حين حقق 13 فوزاً على التوالي في 2001-2002.

وعرفت هذه التشكيلة لآرسنال باسم “الفريق الذي لا يقهر” بعدما أمضى موسم 2003-2004 بأكمله دون هزيمة ويمكن لفريق المدرب أنطونيو كونتي أن يطلق على نفسه “الذي لا يمكن إيقافه” إذا واصل مسيرة انتصاراته في العام الجديد.

وسيكون عليه أولاً مواجهة بورنموث بدون الثنائي الموقوف دييغو كوستا ونغولو كانتي، وهما لاعبان شاركا في كل مباريات الموسم حتى الآن.

ويتصدر كوستا قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً وهو ما يزيد عما سجله خلال الموسم الماضي بأكمله بينما نقل كانتي المستوى الذي ساعد ليستر سيتي على إحراز اللقب إلى قلب خط وسط تشيلسي.

ويعني غياب كوستا أن ميشي باتشواي سيشارك على الأرجح لأول مرة في التشكيلة الأساسية في الدوري منذ انضمامه مقابل 33.1 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) من أولمبيك مرسيليا.

وسيكون تشيلسي مرشحاً قوياً لمواصلة انتصاراته خاصة في ظل عدم مشاركة لاعب بورنموث المعار من تشيلسي ناثان آكي لأنه لا يحق له مواجهة ناديه الأصلي.

وسيزيد انتصار آخر لتشيلسي الفارق الذي يفصله عن ليفربول أقرب ملاحقيه والذي لن يلعب حتى 27 ديسمبر (كانون الأول) عندما يستضيف ستوك سيتي.

ويجب أن يتخذ مدرب ليفربول يورغن كلوب قراراً بشأن ما إذا كان سيبدأ بالمهاجم دانييل ستوريدج وهو البديل الذي أدت تسديدته إلى هدف الفوز من ساديو ماني في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد إيفرتون في قمة منطقة مرسيسايد الإثنين الماضي.

وسيرحب مانشستر سيتي بعودة فرناندينيو بعد انتهاء إيقافه في مباراته خارج أرضه ضد هال سيتي متذيل الترتيب، لكنه سيلعب مجدداً دون المهاجم سيرجيو أغويرو الذي سيكمل إيقافه في 4 مباريات، كما سيغيب بابلو زاباليتا بعد إصابته في الفوز 2-1 على آرسنال.

وسيتطلع مدرب آرسنال آرسين فينغر إلى رد فعل فوري لتعثره ويحتاج للفوز على وست بروميتش ألبيون ليتجاوز الشكوك التقليدية حول افتقار فريقه للقوة اللازمة للمنافسة بجدية على اللقب.

ويدرك جوزيه مورينيو أن فرصة مانشستر يونايتد في إحراز اللقب ربما تبددت بالفعل هذا الموسم، لكن فريقه يبلي بلاء حسناً في المعتاد في فترة عيد الميلاد، وسيستهدف الحصول على 9 نقاط بدءاً من انتصار على أرضه على سندرلاند يوم الإثنين.