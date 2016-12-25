تشيلسي يسعى للفوز الـ 12 في البريميرليغ

للكاتب :الجماهير - د ب أ | 1 مشاهدة

منح فريق تشيلسي مدربه الإيطالي انطونيو كونتي هدية غير متوقعة في أعياد الميلاد (الكريسماس) وهي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتطلع تشيلسي لتحقيق فوزه الثاني عشر على التوالي في الدوري الممتاز عندما يستضيف بورنموث غدا الاثنين في المرحلة الثامنة عشر من المسابقة ضمن مباريات “بوكسينج داي”.

ويتصدر تشيلسي جدول الترتيب بفارق ست نقاط امام أقرب ملاحقيه ليفربول، وهو الفارق الذي يعد مفاجأة بالنسبة لكونتي.

وقال كونتي خلال مؤتمر صحفي “الوصول إلى الكريسماس وقراءة الصحيفة ومشاهدة أنك في الصدارة أمر رائع”.

وأضاف “إذا سألتني قبل ذلك ،سأتحدث بصراحة، فأنه كان من الصعب نوعا ما أن تثق في قدرتك على اعتلاء الصدارة مع حلول الكريسماس، ولكن اللاعبين يستحقون ذلك”. ومنذ الهزيمة صفر3/ على ملعب ارسنال في 24 أيلول/سبتمبر الماضي بات تشيلسي بمثابة كتلة خرسانية لا يمكن اختراقها.

و حافظ تشيلسي على نظافة شباكه في تسع مباريات قبل أن تهتز شباكه مرتين فقط خلال تلك المرحلة، وهي إشارة على تكيف اللاعبين مع طريقة لعب كونتي .3/4/3

وقال ثيبو كورتوا حارس تشيلسي “الهزيمة أمام ارسنال كانت مؤلمة بالنسبة لنا لكننا عدنا أكثر قوة بطريقة لعب ونظام جديدين”.

وأضاف “الأمور سارت معنا بشكل جيد، الجميع يقوم بدوره ونحن نواصل الفوز”.

ويفتقد كونتي في مباراة الغد جهود هداف الدوري دييجو كوستا ولاعب الوسط نجولو كانتي بسبب الإيقاف ولكن سيسك فابريجاس وميشي باتشواي من المتوقع أن يشاركا في اللقاء.

وقال ايدي هوي مدرب بورنموث “نعم لديه بعض اللاعبين المستبعدين ولكن تشيلسي يمتلك قائمة جيدة جدا ولاعبين يمتلكون قدرات متماثلة”. وأضاف “شاهدت سيسك فابريجاس أمام كريستال بالاس وكان رائعا، لذا فإن المباراة ستكون صعبة بصرف النظر عمن سيشارك”.

ويسعى ليفربول لمواصلة صحوته عندما يستضيف ستوك سيتي بعد غد الثلاثاء.

وخسر ليفربول مرة واحدة في 15 مباراة بالدوري، وحث القائد جوردان هندرسون زملائه على مواصلة هذه الصحوة.

وقال هندرسون “قلت في بداية الموسم أن لدي الكثير من الثقة والإيمان بقدرتنا على الوصول إلى أعلى الدرجات في جدول الترتيب”.

وأشار “علينا أن نتطلع دائما للتحديات القادمة، إذا أبعدت عيناك عن هدفك الأسمى ستتعرض لمشاكل جمة”.

وأوضح “لهذا فإننا نركز فقط على المباراة التالية لنرى إلى أين ستأخذنا”.

ويخرج مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث لملاقاة مضيفه هال سيتي فيما يلتقي ارسنال صاحب المركز الرابع مع وست بروميتش البيون سعيا لتصحيح مساره بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.

ويلتقي كريستال بالاس مع مضيفه واتفورد في أول اختبار للمدرب الجديد سام الارديس الذي خلف الان باردو على رأس الجهاز الفني للفريق.

ويلتقي أيضا بيرنلي مع ميدلسبره وايفرتون مع مضيفه ليستر سيتي حامل اللقب ومانشستر يونايتد مع سندرلاند وسوانزي سيتي مع ويستهام يونايتد يوم الاثنين.

وتختتم الجولة الثامنة عشر يوم الأربعاء بمباراة ستوك سيتي مع توتنهام.