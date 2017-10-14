تشيلسي يسقط أمام بالاس .. وتوتنهام يواصل سلسلة انتصاراته

تذوق كريستال بالاس أخيراً طعم الانتصار الأول له هذا الموسم، بعدما حقق مفاجأة كبرى على حساب حامل اللقب تشيلسي، وتغلب عليه 2-1 على ملعب “سلهورست بارك اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

افتتح أصحاب الأرض باب التسجيل منذ الدقيقة 11، ولكن عبر النيران الصديقة بواسطة الإسباني سيزار أزبيليكويتا، بالخطأ في مرماه، إلا أن لاعب الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو أدرك التعادل سريعاً لـ”البلوز” بعد ست دقائق.

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، وضع الإيفواري ويلفريد زاها “البالاس” في المقدمة مجدداً بالهدف الثاني (ق45).

وبهذه الخسارة، يتذوق رجال الإيطالي أنطونيو كونتي مرارة الخسارة الثانية على التوالي، بعد السقوط في عقر دارهم بهدف أمام مانشستر سيتي، ليتجمد رصيدهم عند 13 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، ويتسع الفارق مع الصدارة لـ9 نقاط.

في المقابل، استعاد “النسور” ذاكرة الانتصارات محققين فوزهم الأول في المسابقة بعد سبع خسائر متتالية ليقبعوا في قاع الترتيب بـ3 نقاط.

وواصل توتنهام هوتسبر مسلسل انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً صعباً على حساب ضيفه بورنموث 1-0 اليوم السبت على ملعب ويمبلي.

يدين “السبيرز” بالفضل في هذا الانتصار للاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن، صاحب هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 47.

ورفع الانتصار رصيد الفريق اللندني لـ17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الـ”تشيريز” عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.