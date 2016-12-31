تشيلسي يغلق الباب في وجه ريال مدريد

استبعد المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، رحيل حارس الفريق البلجيكي تيبو كورتوا، مؤكداً أن الاهتمام المحتمل من قبل ريال مدريد الإسباني “محض شائعات فقط”.

واستقبلت شباك الحارس الدولي هدفين فقط خلال آخر 12 مباراة في الدوري شهدت جميعها انتصارات للفريق اللندني.

وقال كونتي، خلال المؤتمر الصحافي التحضيري لمواجهة ستوك سيتي اليوم السبت في الجولة 19: “تحديد موقف كورتوا ليس بالأمر المهم. بالنسبة لي هو أحد أفضل الحراس، إن لم يكن الأفضل في العالم. إنه يتدرب بقوة وهو حارس رائع”.

وأردف: “سيبقى معنا، وهذا هو الأهم. وما دون ذلك ليس سوى محض شائعات”.

وتابع: “إنه يقدم موسماً رائعاً. أعتقد أنه حارس متكامل، إنه نموذج، ويلعب بقدميه ويديه بشكل رائع”.

كما أشار إلى أنهم سيستغلون الـ52 مليون جنيه إسترليني التي انتعشت بها خزينة النادي نظير انتقال البرازيلي أوسكار إلى صفوف شانغهاي الصيني، للدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال في هذا الصدد: “بعنا أوسكار ولدينا المال الكافي لإبرام تعاقدات، لكن يجب القيام بهذا الأمر بهدوء. لا يعجبني الإنفاق من أجل الإنفاق، أفضل التعاقد مع لاعبين يمكنهم التأقلم بسهولة على أسلوب لعبنا”.