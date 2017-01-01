تشيلسي يوافق على إعارة نجمه لإيندهوفن الهولندي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم ، عن تجديد عقد لاعب الوسط الدولي الهولندي ماركو فان جينكل حتى 2019، وانتقاله على سبيل الإعارة لبي إس في إيندهوفن الهولندي لبقية الموسم.

وكان جينكل (24 عاماً) انضم لتشيلسي في صيف 2013 قادماً من فيتس أرنهيم، ولعب النصف الثاني من الموسم الماضي مع بي إس في الهولندي، والذي ساعده بثمانية أهداف في 13 مباراة على الفوز بلقب الدوري الهولندي.

وحالت إصابته في الركبة دون عودته أيضاً على سبيل الإعارة للنادي الهولندي الصيف الماضي، مما اضطره لمواصلة عملية تعافيه في النادي اللندني.

وسبق لجينكل اللعب لميلان وستوك سيتي وارتدى قميص منتخب الطواحين في ست مرات.

ولم يخض اللاعب أي مباراة هذا الموسم مع “البلوز”، واقتصرت مشاركاته مع الفريق تحت 23 عاماً.