تصريح صادم من كافاني عن البرازيلي نيمار

أكد مهاجم باريس سان جيرمان، الأوروغوياني إدينسون كافاني، أنه “لا يحتاج ليكون صديقاً لزميله في الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، بل ينبغي أن يتصرف الجميع باحترافية”.

وفي مقابلة مع شبكة Portail SFR الفرنسية، تحدث كافاني عن علاقته بنيمار الذي انتقل هذا الصيف لصفوف نادي العاصمة الفرنسية قادماً من برشلونة.

وقال المهاجم الأوروغوياني: “لا نحتاج لنصبح جميعاً أصدقاء.. ما نحتاجه أن نتعامل باحترافية على أرض الملعب، لذلك يجب احترام زملائك في الفريق وتقديم أقصى ما لديك”.

وعن ركلات الترجيح، أكد كافاني أن “القرار يعود للمدرب في هذا الصدد ونحن يجب أن نقبل ما يقرره”.

وأضاف: “ثقافتي كلاعب كرة قدم قد تكون مختلفة عن آخرين، بالنسبة لي الأمور التي تحدث داخل غرفة تغيير الملابس يجب أن تظل بداخلها، لكن هناك أشخاص تحب الحديث كثيراً، وأحياناً يختلقون أشياء لم تحدث بهذا الشكل”.