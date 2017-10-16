تعهد شبابي للرئيس الجديد بالعودة للإنتصارات

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب طلال بن حسن آل الشيخ اليوم (الإثنين) اجتماعات عدة مع الأجهزة الفنية والإدارية في النادي، كما اجتمع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحثهم على مضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، وإعادة الشباب إلى سابق عهده، كما طالبهم بالإخلاص في التدريبات والمباريات حتى يصلوا إلى الجاهزية الكاملة برفقة مدرب الفريق السيد (دانييل كارينيو)، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والقوانين.

من جهتهم تعاهد لاعبو الشباب أثناء اجتماعهم مع رئيس النادي، على مضاعفة جهودهم لتحسين مركز الفريق في بطولة الدوري، وفي مختلف المسابقات الأخرى.

كما قدم آل الشيخ شكره وامتنانه لكافة العاملين في النادي خلال الفترة الماضية، متمنياً للجميع التوفيق.