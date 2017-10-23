تغريم 3 أندية أوروبية بسبب أحداث دوري أبطال أوروبا

أقرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بتغريم سلتيك الاسكتلندي 10 آلاف يورو، وباريس سان جيرمان الفرنسي 5 آلاف يورو، جراء الأحداث التي وقعت خلال مواجهة بين الفريقين التي أقيمت في 12 سبتمبر الماضي.

واعتبر “يويفا” أن الفريقين لم يلتزما بالمادة 16 من اللوائح التأديبية، وذلك بسبب اقتحام مشجعي النادي الإسكتلندي للملعب.

وتسبب مشجعي النادي الفرنسي في إلحاق الأضرار بالملعب مثل: “تحطيم مقاعد خلال المباراة التي انتهت 0-5 لصالح نادي العاصمة الفرنسية”.

كما أقرت اللجنة أيضاً بمعاقبة بازل السويسري بدفع 12 ألف يورو لاستخدام مشجعيه للألعاب النارية خلال مواجهة مانشستر يونايتد (0-3)، بملعب النادي الإنجليزي.