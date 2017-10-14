تغييرات كبيرة في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

انضم مارسيلو وتيو هرنانديز وكريم بنزيما لقائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي اليوم السبت، في مباراة يواجه فيها مدرب “الملكي”، الفرنسي زين الدين زيدان، مشكلة إصابة العديد من لاعبيه، ما ينضم لاستبعاد رافائيل فاران وكاسيميرو.

ويغيب للإصابة كل من كيلور نافاس ولوكا زيدان في حراسة المرمى، وداني كارفاخال في الدفاع، وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب، وغاريث بيل في الهجوم، فيما تم استبعاد فاران وكاسيميرو في الساعات الأخيرة بقرار فني.

واستبعد زيدان فاران وكاسيميرو من المشاركة في مواجهة اليوم، لإراحتهما قبل مباراة دوري أبطال أوروبا التي يخوضها الريال الثلاثاء المقبل، أمام توتنهام الإنجليزي.

واستعاد زيدان مارسيلو وتيو وبنزيما عقب تعافيهم من إصاباتهم، وحل المشكلة التي يواجهها في حراسة المرمى باستدعاء حارس فريق الشباب محمد أيرام “موحا”.

وتضم القائمة كلاً من: كاسيا، وموحا، وأشرف، وناتشو، وسرجيو راموس، وباييخو، ومارسيلو، وتيو، وماركوس يورينتي، وكروس، ومودريتش، وسيبايوس، وإيسكو، وماركو أسينسيو، ولوكاس فاسكيز، وكريستيانو رونالدو، وبنزيما، وبورخا مايورال.