تمارين إطالة وتفكيك عضلات في تدريبات الشباب

أجرى المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي سامي الجابر عصر اليوم المران الرئيس للفريق على إستاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك استعداداً للقاء القادسية يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري جميل للمحترفين.

استهلت الحصة التدريبية التي امتدت لأكثر من (90 ) دقيقة بالتمارين الإعتيادية تحت إشراف مدرب اللياقة (نيكولاس روجر)، وخصص المدرب الجزء الأكبر من الوقت المحدد للتدريبات لتطبيق الجمل الفنية، والتكتيكية التي يرغب تنفيذها في اللقاء، فضلاً عن اختياره للعناصر الأساسية التي سيدخل بها المباراة. وفي نهاية التدريبات خضع اللاعبين لتمارين إطالة وتفكيك العضلات.

وسيغادر الفريق ظهر غدٍ الثلاثاء إلى مدينة الخبر تأهباً للمواجهة.