تمارين لياقية متنوعة تُجهز الفتح لمواجهة الاتفاق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء استعدادًا لمواجهته القادمة والتي يستضيف فيها فريق الاتفاق يوم الجمعة القادم ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وبدأ المدير الفني للفريق فتحي الجبال الحصة التدريبية لليوم بالتمارين اللياقية المتنوعة بالجري باستخدام الكرة والقفز على الحواجز ، بعد ذلك قسم اللاعبين إلى ثلاثة مجموعات حسب المراكز حيث طبقت كل مجموعة العديد من التمارين التكتيكية الخاصة بها لتختتم بعد ذلك الحصة التدريبية بتمارين الإطالة .