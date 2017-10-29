تنظيم داعش يعود لتهديد ميسي ونيمار !

عاد تنظيم داعش الإرهابي ليهدد بمهاجمة كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وهذه المرة عبر صورة يظهر بها نجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار.

ويظهر ميسي مبتور الرأس في الصورة، وبجانبه نيمار جالساً على ركبتيه بملابس الإعدام ويبكي، بينما يمسك به أحد الإرهابيين في انتظار تصفيته.

وكتب التنظيم تحت الصورة التي نشرها الموقع المتخصص في تعقب أنشطة التنظيمات الإرهابية “SITE Intelligence Group”، عبارة بالإنجليزية مفادها: “لن تنعموا بالأمن حتى نجده نحن في الدول المسلمة”.

ويأتي نشر هذه الصورة بعدما نشر التنظيم صورة سابقة لميسي وهو خلف القضبان والدماء تسيل من عينه اليسرى، فضلاً عن أخرى للمدير الفني للمنتخب الفرنس ديدييه ديشامب وهو يرتدي زي الإعدام ويصوب أحد الإرهابيين مسدساً نحوه.

وتستضيف روسيا كأس العالم في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو 2018.