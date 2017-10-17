توتنهام لن يفرط بـ كين بأقل من 222 مليون يورو !

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، إن رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، دانيل ليفي، لا يرغب التفريط بمهاجم فريقه، الإنجليزي هاري كين، وسيحاول المحافظة عليه لأطول فترة ممكنة.

وأضافت أن ليفي لن يقبل بسعر أقل من الذي دفعه باريس سان جيرمان الفرنسي في تعاقده مع البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني، وهو 222 مليون يورو.

ويواصل النجم الشاب هاري كين تألقه للموسم الثالث على التوالي مع توتنهام، وينافس بقوة على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، ويعتبر مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.