توريه: سأساعد مانشستر سيتي ليصبح أكبر من يونايتد !

يشعر لاعب وسط مانشستر سيتي، يايا توريه، بإصرار كبير على تحقيق حلمه بأن يصبح ناديه أكبر من غريمه وجاره مانشستر يونايتد.

ويبقى الطريق طويلاً أمام سيتي للتفوق على أنجح فريق إنجليزي، لكن توريه يشعر أن فريقه قطع خطوات مهمة نحو ذلك الأمر منذ انضمامه قادماً من برشلونة في 2010.

وقال توريه لوسائل إعلام بريطانية: “فزت بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وأريد أكثر من ذلك”.

وأضاف: “الأمر صعب في الدوري الإنجليزي، وهذا العام أقوى من السنوات الماضية، عندما انتقلت إلى سيتي جئت من أجل كتابة التاريخ”.

وتابع: “أريد لهذا النادي أن يتغير، أريد أن يصبح أكبر من يونايتد، أدرك أن المطلوب بذل الكثير من الجهد لكن هذا حلمي”.