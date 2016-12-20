تونس تعلن تشكيلة أولية قبل كأس الأمم الأفريقية

اختار مدرب تونس، البولندي هنري كاسبرتشاك، اليوم الثلاثاء تشكيلة تضم 23 لاعباً، من بين قائمة موسعة لخوض معسكره التدريبي الأول في إسبانيا استعداداً لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم الشهر المقبل.

وتخوض تونس منافسات الدور الأول في البطولة الأفريقية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب السنغال والجزائر وزيمبابوي.

وشهدت التشكيلة عودة يوسف المساكني صانع لعب لخويا القطري وسعد بقير لاعب وسط الترجي وغازي عبدالرزاق لاعب النجم الساحلي.

وسيغيب وهبي الخزري لاعب وسط سندرلاند الإنجليزي وعلي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري عن بداية الاستعدادات بسبب رفض فريقيهما السماح لهما بالانضمام مبكراً.

وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي:

حراس مرمى: أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) ورامي البدوي (الصفاقسي) ومعز بن شريفية (الترجي).

مدافعون: محمد علي اليعقوبي (ريزا سبور) وغازي عبد الرزاق وزياد بوغطاس وحمدي النقاز (النجم الساحلي) وأيمن عبد النور (بلنسية الإسباني) وصيام بن يوسف (كاين الفرنسي) وشمس الدين الذوادي (الترجي) وأسامة الحدادي (الإفريقي) وحمزة المثلوثي وياسين مرياح (الصفاقسي).

لاعبو الوسط: لاري عزوني (نيم الفرنسي) ونعيم السليتي (ليل الفرنسي) وحمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) وفرجاني ساسي وسعد بقير (الترجي) ويوسف المساكني (لخويا القطري).

مهاجمون: صابر خليفة (الإفريقي) وأحمد العكايشي (الاتحاد السعودي) وطه ياسين الخنيسي (الترجي).