تيفيز يقترب من الدوري الصيني في صفقة قياسية

قالت وسائل إعلام أرجنتينية إن لاعب بوكا جونيورز، المهاجم الأرجنتيني الشهير كارلوس تيفيز، يقترب من الانتقال إلى شنغهاي شينهوا الصيني، مقابل مبلغ كبير في بداية العام المقبل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري تحدثت تقارير إعلامية عن إن النادي الصيني عرض 84 مليون يورو (87.79 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات تيفيز (32 عاماً).

ويتوقع أن يعلن تيفيز، الذي تزوج من صديقته فانيسا مانسيا أم أطفاله الـ3 عن ارتباطه بالنادي الصيني بعقد لمدة عامين.

ويقود الجهاز الفني للنادي الصيني لاعب وسط أوروغواي السابق غوس بويت.

ونقل عن دانييل إنغليتشي رئيس بوكا جونيورز قوله خلال حفل الزواج “في ظل المبلغ المعروض فإنه من المستحيل له أن يرفض العرض”.