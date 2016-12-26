ثلاثية تقود سيتي لوصافة الدوري الإنجليزي

سجل يايا توريه ركلة جزاء وأحرز كيليتشي أهيناتشو هدفاً في فوز مانشستر سيتي 3-0 على مضيفه هال سيتي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين.



وصمد هال لأكثر من ساعة أمام سيتي ولكنه انهار بعدما تعرض رحيم سترلينغ لتدخل من جانب أندرو روبرتسون داخل المنطقة في الدقيقة 72 ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجلها توريه.



وبعدها بست دقائق اشترك كيفن دي بروين وديفيد سيلفا في صناعة فرصة سهلة لإهيناتشو الذي سجل هدفاً من مدى قريب.

وسجل كورتيس ديفيز هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع في ختام 20 دقيقة هزيلة لهال سيتي الذي لم يفز بأي مباراة في الدوري منذ تغلبه على ساوثامبتون في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

وسيحل سيتي ضيفاً على ليفربول الساعي للمنافسة على اللقب عشية العام الجديد بينما يستضيف هال سيتي منافسه إيفرتون الجمعة المقبل.