جاريدو: مواجهة الأهلي صعبة .. والاتفاق يسعى للفوز

أكد خوان كارلوس جاريدو مدربالاتفاق، صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي في الجولة الـ 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين؛ عطفاً على امتلاك النادي لمجموعة من العناصر القوية إلى جانب أنه يدخل المسابقة بصفته حاملاً للقب.

وقال جاريدو في مؤتمر صحفي: “ندرك أهمية المباراة، فالفريق يلعب في ملعبه، ويسعى للمنافسة على الدوري، ولاعبو فريقي يدركون أهمية المباراة، والفريق عموماً يتطور من مباراة لأخرى وأنا راضٍ عنه”.

وأشار جاريدو بأن العمل في كرة القدم يجب أن يكون لكل مباراة على حدة، مبدياً استغرابه من الحديث عن دخول عناصر وخروج أخرى أو بلعب بعض اللاعبين في مراكز مختلفة.

وقال “أنا أتعامل مع كل مواجهة على حدة، وأعد لها بالشكل المناسب من خطط دون التفكير في المباريات الأخرى، وليس صحيحاً أنني لم أثبت على تشكيلة أو أستبدل اللاعبين بعيداً عن مراكزهم، فكل لاعب لدي أعرف قدراته وإمكاناته والمراكز التي يمكنه اللعب فيها”.

من جهته، شدد لاعب الفريق عبدالعزيز الناشي على أن اللاعبين يدركون أهمية المباراة وسيعملون على تحقيق خطط المدرب والسعي نحو الفوز.

وقال: “ندرك صعوبة المباراة ولكننا لانهاب من مواجهة أي فريق ولاتوجد لدينا رهبة من ملعب الجوهرة أو أي ملعب آخر”.