جروس: الأهلي سيعود من جديد لتحقيق الانتصارات

أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، كريستيان غروس، عن حزنه للخسارة أمام اتحاد جدة والخروج من كأس ولي العهد.

وخسر الأهلي من الاتحاد 2-3 أمس الثلاثاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد.

وقال غروس، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: “لم نقدم الأداء المنتظر في الشوط الأول، ومنحنا الخصم مساحات واسعة نتج عنها تسجيل هدفين في مرمانا”.

وأكد: “في الشوط الثاني تغير أدائنا وأصبحنا الأكثر سيطرة على المجريات اللعب ونجحنا في تعديل النتيجة”.

وتابع: “أعتقد أننا بحاجة لتحسين الجوانب الدفاعية في المستقبل بعد دخول 3 أهداف في مرمانا”.

وأضاف: “خسرنا الكرة بشكل سهل في كثير من أوقات المباراة ولم ندفع بمهاجم ثاني لإصابة المهاجم مهند عسيري في الفترة الماضية”.

واختتم غروس تصريحاته: “المباراة كانت ممتعة لكل الجماهير والروح القتالية للفريق ظهرت في الشوط الثاني، وسنعود من جديد لتحقيق الانتصارات”.