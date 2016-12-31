جروس: سأحدد إحتياجات الأهلي في الفترة المقبلة

جروس: سأحدد إحتياجات الأهلي في الفترة المقبلة
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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عرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمام الفتح في الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.

وقال جروس في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء “سعيد بالفوز وبالحصول على النقاط الثلاث ومباراة اليوم هي الأخير في شهر ديسمبر الذي لعب فيه الفريق عدد كبير من المباريات في مختلف البطولات”.

وأضاف جروس “الفريق كان يملك الإرادة الأكبر في الفوز والتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب العام بدوري جميل”.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن الفريق أظهر شخصية كبيرة في المباراة، لافتاً إلى أن الفتح لعب مباراة دفاعية قوية.

وأشاد جروس بأداء لاعبيه، إلا أنه لفت إلى أنه سيدرس احتياجات الفريق في فترة التوقف القادمة.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الأهلي، اهم الاخبار

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