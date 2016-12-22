جروس: على لاعبي الأهلي تقديم الأفضل في القادم

جروس: على لاعبي الأهلي تقديم الأفضل في القادم
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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قال كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي أنه سعيد بالفوز الذي حققه الأهلي على الاتفاق ضمن الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.

وأضاف جروس من خلال تصريحات عقب المباراة :” سعيد بالفوز، كانت لدينا ردة فعل مميزة في المباراة خاصة بعد تعادل الاتفاق”.

وأضاف:” سعيد بتسجيل عمر السومة هدفين وكذلك تألق علي عواجي في المباراة نتمنى المزيد منهم في المستقبل”.

وأكمل:” راضي عن الأداء في لقاء اليوم وعلينا تقديم الأفضل في المباريات المقبلة”.

واختتم:” لدينا مباراة ديربي الاسبوع المقبل أمام الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس سمو ولي العهد وعلينا الاستعداد جيدا لهذه المواجهة”.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، الأهلي، اهم الاخبار

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