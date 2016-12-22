جروس: على لاعبي الأهلي تقديم الأفضل في القادم

قال كريستيان جروس المدير الفني لفريق الأهلي أنه سعيد بالفوز الذي حققه الأهلي على الاتفاق ضمن الجولة 14 من دوري جميل للمحترفين.

وأضاف جروس من خلال تصريحات عقب المباراة :” سعيد بالفوز، كانت لدينا ردة فعل مميزة في المباراة خاصة بعد تعادل الاتفاق”.

وأضاف:” سعيد بتسجيل عمر السومة هدفين وكذلك تألق علي عواجي في المباراة نتمنى المزيد منهم في المستقبل”.

وأكمل:” راضي عن الأداء في لقاء اليوم وعلينا تقديم الأفضل في المباريات المقبلة”.

واختتم:” لدينا مباراة ديربي الاسبوع المقبل أمام الاتحاد ضمن نصف نهائي كأس سمو ولي العهد وعلينا الاستعداد جيدا لهذه المواجهة”.