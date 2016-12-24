جروس يفتح صفحة الديربي .. والمالك في الأهلي

عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته الرئيسية مساء اليوم بعد يوم راحه منحه المدرب جروس للاعبين عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتفاق والتي كسبها الأهلي بنتيجة ١/٤ ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري جميل للمحترفين.

واستهل الفريق الحصة التدريبية بمحاضرة عقدها المدير الفني كريستيان جروس بحضور رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي وناقش من خلالها عدد من الحالات الفنية.

من جهة أخرى تقرر أن يجري مدرب الفريق مؤتمرا صحفياً في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل للحديث عن مواجهة نصف نهائي كأس ولي العهد أمام فريق الاتحاد.

من ناحية أخرى زار مساء اليوم المرشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ سلمان المالك النادي الأهلي، وقد كان في استقباله سعادة رئيس النادي الأستاذ أحمد المرزوقي ونائبه الأستاذ فهد عيد وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بقاعة (الملكي) بمقر النادي.

ورحب المرزوقي بالمالك وقائمته الانتخابية في النادي الأهلي، متمنيا منهم في حالة فوزهم في الانتخابات المقبلة العمل على تطوير الكرة السعودية لتستعيد ريادتها على المستوى الخليجي والآسيوي وكذلك الوصول للعالمية من خلال كأس العالم روسيا 2018.

وقد أبدى المالك سعادة كبيرة بزيارة الصرح الرياضي العريق، كما أثنى على طريقة تصميم منشآت النادي الداخلية شاكراً استقبال إدارة النادي وترحيبهم. كما وأشاد المالك بالجهود الكبيرة والعطاء اللامحدود الذي يقدمه رمز النادي الأهلي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز ومتابعته المستمرة للنادي في مختلف ألعابه وكذلك اهتمامه برياضة الوطن عموماً، كما أشاد بعمل إدارة النادي برئاسة الأستاذ أحمد المرزوقي وطريقة عملها الاحترافي وتعاطيها اللائق مع الجميع في الوسط الرياضي.

واستعرض المالك برنامجه الانتخابي، مبينا خطته في كيفية تطوير الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختلفة واعداً بأن تكون الاندية شريك رئيسي في القرار.