جماهير برشلونة متهمة بالعنف والهتافات المسيئة

أحالت رابطة الدوري الإسباني للجنة المنافسات التابعة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم وللجنة مناهضة العنف بلاغاً بخصوص الهتافات المسيئة خلال “ديربي” كاتالونيا بين برشلونة وإسبانيول والمباراة الأندلسية بين إشبيلية وملقا.

وخلال المباراة التي أقيمت، الأحد الماضي، على ملعب كامب نو وانتهت بفوز البارسا 4-1 على خصمه، ردد 450 مشجعاً محلياً بالمدرجات هتافات مسيئة في حق إسبانيول، وفقاً لبلاغ الليغا.

وفي الوقت الذي سقط فيه حارس مرمى الفريق الزائر، دييغو لوبيز، ردد هؤلاء المشجعون هتاف “ادهسه، ادهسه”، وعبارات أخرى مسيئة وبذيئة.

وأوضح الدوري الإسباني أيضاً أن هذه الوقائع نقلتها مختلف وسائل الإعلام، وأن برشلونة ندد على موقعه الإلكتروني بالهتافات المسيئة.

وفي المباراة التي خاضها إشبيلية، السبت الماضي، على ملعبه، ردد ألف مشجع- وفقا لليغا- هتافات مسيئة بحق ملقا.

كما سب هؤلاء المشجعون عبر هتافات جماعية مدرب ملقا خواندي راموس، وأهانوا أيضاً بعبارات مسيئة حكام المباراة، التي أقيمت في إطار الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.