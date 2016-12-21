جناح ميلان متحمس للحصول على فرصة للعب مع إسبانيا

أكد الجناح الإسباني لفريق ميلان الإيطالي، خيسوس فرنانديز “سوسو”، أن “هذا العام يمكن أن يكون حاسماً في مشواره”، مبدياً ثقته في “إمكانية” اللعب مع منتخب بلاده.

وصرح سوسو في مقابلة تنشرها اليوم صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية “أتمنى الانضمام للمنتخب. إذا كان المدرب (غولين) لوبيتيغي منح الفرصة لآخرين، فلما لا يعطيها لي أيضاً؟”.

وقدم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عاما مستوى كبيراً مع ميلان ليحجز مكانه بالتشكيلة الأساسية للفريق اللومباردي.

وقال: “كنت أنتظر أن يكون هذا عاما حاسما في مشواري وأنا أظهرت ذلك باللعب بشكل مستمر. أتمنى تجديد عقدي مع ميلان، ونقوم حاليا بالتفاوض مع الإدارة وبالنسبة لي لا توجد أي مشكلات”.

وسجل سوسو خمسة أهداف في 17 مباراة لعبها مع الروسونيري، بينها ثنائية في الدربي أمام إنتر، كما صنع ستة أهداف أخرى.

وأوضح “في الحقيقة أشعر حالياً بأنني في وضع جيد للغاية، على المستويين البدني والذهني. أريد مواصلة مشواري بهذا الشكل، عندما أكون بحالة جيدة أكون واثق دوما من امكانية اللعب بشكل مستمر وكأساسي”.