جنوى يضم المهاجم التشيلي ماوريسيو بينيا

أعلن نادي جنوى الإيطالي عن تعاقده رسمياً مع المهاجم الدولي التشيلي ماوريسيو بينيا على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء نهائياً قادماً من أتالانتا.

وقرر اللاعب، الفائز بلقبين في كوبا أمريكا مع “لا روخا” عامي 2015 و2016، الرحيل عن النادي خاصة وأنه لم يحظ بثقة المدير الفني جيمابيرو غاسبريني، إذ لم يشارك سوى في 4 مباريات فقط في “السيري آ” هذا الموسم.

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي: “يعلن نادي جنوى لكرة القدم عن الحصول على خدمات المهاجم ماوريسيو بينيا على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء نهائياً من أتالانتا”.

ويأتي انضمام بينيا للفريق الأقدم في إيطاليا، تأسس عام 1893، لتعويض رحيل المهاجم الأساسي، ليوناردو بافيلوتي، الذي انضم لصفوف نابولي مطلع الشهر الجاري.