جوانجزو الصيني يفقد سكولاري قبل 3 جولات على نهاية الدوري

عاقب الاتحاد الصيني لكرة القدم اليوم الجمعة، مدرب جوانجزو إيفرغراند، لويز فيليبي سكولاري، بالإيقاف 3 مباريات وهو ما يعني أن المدرب الفائز بكأس العالم مع البرازيل ظهر بالفعل لآخر مرة على مقاعد بدلاء فريقه.

وتعرض سكولاري للعقوبة عقب طرده للمدرجات بسبب تشككيه في صحة قرارات التحكيم خلال انتصار فريقه المثير 4-3 على يانبيان فوندي في الدوري الصيني الممتاز الأسبوع الماضي.

ومع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية الموسم، فإن الإيقاف يعني أن سكولاري لن يسمح له بالظهور على مقاعد بدلاء جوانجزو ثانية مع عدم توقيع المدرب البالغ من العمر 68 عاماً على عقد جديد لمواصلة بقائه مع الفريق، إذ سينتهي العقد الحالي لسكولاري في 30 نوفمبر المقبل.

ويمكن أن ينتزع جوانجزو اللقب السابع على التوالي في الدوري الصيني مطلع الأسبوع المقبل عندما يلتقي فريق سكولاري مع قويتشو تشيتشينغ.

وسيكون الفوز على فريق المدرب غريغوريو مانزانو وخسارة شنغهاي سيبغ الذي يدربه أندريه فيلاس بواش أمام جوانجزو آر آند إف كافياً لمنح إيفرغراند اللقب حيث يكون سجل المواجهات المباشرة بين الفرق هو الفيصل في حال التساوي في النقاط.

وانضم سكولاري لجوانجزو في يونيو 2015 كبديل للإيطالي فابيو كانافارو الفائز بلقب كأس العالم أيضاً.

وفاز سكولاري بلقبين للدوري الصيني إضافة للقب على صعيد كأس الصين العام الماضي ولقب دوري أبطال آسيا 2015.