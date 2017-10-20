جوستافو : القادم سيكون أفضل بالنسبة للنصر

جوستافو : القادم سيكون أفضل بالنسبة للنصر
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للكاتب :الجماهير    |    1 مشاهدة
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أبدى الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، المدير الفني للنصر، رضاه عما قدمه الفريق، في مباراته، مساء الخميس، أمام أحد، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المدينة المنورة، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال كونتيروس، في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: “أنا راضٍ جدًا عن أداء الفريق، اليوم، لم تكن هناك خطورة من أحد سوى عبر المرتدات فقط”.

وأضاف المدرب: “كنا الأفضل في أول 30 دقيقة من اللقاء، من حيث صناعة الفرص والاستحواذ على الكرة، والوصول لمرمى الخصم، لكن المشكلة أن اللاعبين لم يحسنوا استغلال الفرص”.

 واعترف كونتيروس بوقوع خطأ فردي، في المنطقة الخلفية، تغير على إثره سيناريو المباراة.

وتابع: “لكنّ الأخطاء واردة دائما، إلى حد ما أنا مقتنع بالأداء اليوم، والقادم سيكون أفضل بالنسبة للفريق”.

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نشرت فى : الأخبار المحلية، النصر، اهم الاخبار

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