جوستافو: سأحاول تحقيق البطولات مع النصر

أكَّد جوستافو كوينتيروس مدرب النصر ، أنَّه لن يعد جماهير الفريق بتحقيق البطولات.

وقال كوينتيروس في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة التعاون يوم الأحد بالجولة السادسة من الدوري: “أثق في لاعبي الفريق، وعملي معهم”.

وأضاف “لا أعد ببطولة، لكن أنا هنا في محاولة لتحقيق البطولات، ومن لا يملك الطموح لن ينجح”.

وتابع: “لا أدعي بأنَّني أملك معرفة كبيرة في السعودية، أو النصر، لكني تابعت فيديوهات كثيرة جدًا للتعرف على الكرة في السعودية”.

وكشف كوينتيروس عن وجود علاقة جيدة مع إدجاردو باوزا، مدرب الأخضر، ورامون دياز، مدرب الهلال.

وأضاف: “تابعت مباريات كثيرة جدًا للنصر قبل قدومي لمعرفة كل تفاصيل الفريق، واللاعبين، وكي أكون على معرفة تامة بالفريق. سنعمل على تطوير الوضع الفني، والبدني للاعبين في الفترة المقبلة”.

واختتم: “العمل لن يكون داخل الملعب فقط. هناك عمل كبير خارج الملعب مع اللاعبين”.