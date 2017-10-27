جوستافو غاضب من لاعبي النصر بعد خسارة الديربي

قال الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، المدير الفني للنصر، إن لاعبي فريقه لم يقدموا أمام الهلال، في مباراة الخميس، بالجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي، ما تم تنفيذه خلال التدريبات قبل المواجهة.

وأضاف كونتيروس، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن اللاعبين لم يطبقوا ما كان يريده منهم، لذلك كانت الخسارة بهدفين مقابل هدف.

وأوضح المدرب أن مصدر قلقه ليس النتيجة، التي خرجت بها المباراة، وإنما عدم تطبيق اللاعبين للتكتيك المطلوب.

وأردف كونتيروس: “بكل أسف، لاعبو الفريق منحوا وسط الملعب كاملا للخصم، وبالتأكيد الهلال فريق قوي، واستغل ذلك”.