جوستافو : لاعبو النصر لم ينفذوا التعليمات رغم الإنتصار

أكد جوستافو كوينتيروس، المدير الفني لنادي النصر إن لاعبيه لم ينفذوا الطريقة التي كان يريد تطبيقها خلال المباراة، التي فاز فيها على التعاون 2 ـ 1، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وأكد: “على الرغم من قوة فريق التعاون، لكننا سيطرنا على المباراة واستطعنا الفوز، في الشوط الثاني حدث هبوط في مستوى اللاعبين، لكننا تمكنا من خلق عدة فرص لكن لم نستطع إنهائها”.

وبخصوص الوضع البدني للاعبين، عقب المدرب الأرجنتيني: “نحن بحاجة إلى وقت من أجل تطويرها، وذلك ليس بالسهل، لدينا مدرب لياقة على مستوى عال، ولكنه بحاجة لمزيد من الوقت”.



واختتم كوينتيروس تصريحاته بالإشارة إلى حاجته لشهر على الأقل حتى تتضح العديد من الأفكار حول الفريق بالنسبة له.