جوستافو يركز على الجوانب التكتيكية في النصر

ركز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جوستافو على الجوانب التكتيكية في تدريب الفريق مساء اليوم والذي اقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود (يرحمه الله) حيث طبق اللاعبين عدد من الجمل الفنية الدفاعية والهجومية بمشاركة جميع اللاعبين .

وكان التدريب قد بدأ باجتماع للمدرب مع اللاعبين تلا ذلك تمارين لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب اضافة لتمرين على التمريرات البينية القصيرة مع تجاوز للحواجز .

وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالجهاز الفني واللاعبين بحضور رئيس اللجنة الفنية الكابتن صالح المطلق ومدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار .