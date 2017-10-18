جوستافو يستبعد الراهب وشراحيلي من تشكيلة النصر

وقف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني جوستافو كونتيروس على اخر استعدادات فريقه الأخيرة قبل مواجهة فريق أحد غداً الخميس في المدينة ضمن الدوري السعودي للمحترفين حيث اجرى الفريق عصر اليوم تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي وتركز التدريب على النواحي الترفيهية بشكل كبير

قبل ان يجري الفريق مناورة لم تستغرق وقتاً طويلاً.

وضمت البعثة اللاعبين العائدين من الإصابة وهم يحي الشهري ومحمد السهلاوي بعد شفائهم من الإصابة فيما استبعد المدرب جوستافو عدداً من اللاعبين ابراهيم غالب وعبدالله الأسطا للإصابة وحسن الراهب وشايع شراحيلي بقرار فني.