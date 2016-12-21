جوليان غرين يرحل عن بايرن ميونيخ وينضم شتوتغارت

أعلن نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الأربعة الماضية، أمس الأربعاء، أن مهاجمه الأميركي جوليان غرين سينتقل إلى شتوتغارت من الدرجة الثانية الشهر المقبل.

ووقع غرين (21 عاماً) عقداً مع شتوتغارت حتى يونيو 2019، وسيلتحق بصفوفه في يناير في فترة الانتقالات الشتوية.

وأمضى المهاجم الأميركي 7 أعوام مع بايرن، إذ لعب في صفوف فريقي الشباب والاحتياط، ولكنه يجد صعوبة في اللعب أساسياً مع الفريق الأول الذي يعتمد بشكل كبير على البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك غرين في مباراتين فقط هذا الموسم، في دوري أبطال أوروبا وفي كأس ألمانيا، ولم يشركه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في اي مباراة في بطولة الدوري حتى الآن.

كما شارك مع المنتخب الأميركي في مونديال البرازيل صيف 2014، وكان أصغر لاعب يسجل هدفاً في دور ال16 ضد بلجيكا (1-2).

ويحتل شتوتغارت حالياً المركز الثالث في ترتيب بطولة الدرجة الثانية التي هبط إليها في مايو (أيار) الماضي، ويسعى إلى العودة إلى مصاف أندية النخبة.