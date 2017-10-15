جوميز: الغيابات سبب خسارة التعاون أمام النصر

جوميز: الغيابات سبب خسارة التعاون أمام النصر
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للكاتب :الجماهير    |    0 مشاهدة
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أكد جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي التعاون أن السبب الرئيسي وراء الخسارة أمام النصر 1 / 2، اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري السعودي، ترجع إلى غياب أربعة لاعبين عن الفريق.

وأبدى جوميز حزنه بسبب هذه الخسارة، وقال: “لا أحب أن أختلق الأعذار للهزيمة، ولكننا تأثرنا بنقص اللاعبين فهناك أربعة لاعبين غائبوا عن صفوف الفريق، وهو ما أدى لوجود حالة من عدم الانسجام”.

وأضاف: “ظهرنا في المباراة من أجل القتال، وحصد الثلاث نقاط، ولن أتحدث عن تأثير الحكم على نتيجة اللقاء”.

وأكد المدرب البرتغالي: “تعلمون جيدًا إنني أحترم الحكام، وأعرف مدى صعوبة مهمتهم، ولكن ليس بالضرورة أن يساعدوا فريقًا على حساب الآخر”.

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نشرت فى : الأخبار المحلية

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