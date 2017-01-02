جيرو عن هدف العقرب: إنه الأجمل في مسيرتي !

صرح المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، بطل انتصار فريقه آرسنال على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين، أن الهدف الذي سجله خلال لقاء كريستال بالاس هو “الأفضل” في مسيرته.

وأشار المهاجم الدولي في تصريحات عقب اللقاء: “ليس من الصعب القول بأن هذا الهدف هو الأجمل في مسيرتي”.

وافتتح جيرو باب التسجيل لفريقه بعدما بدأ الهجمة في منتصف الملعب بالكعب للنيجيري أليكس أيوبي الذي انطلق حتى مرر الكرة للتشيلي ألكسيس سانشيز الذي مرر كرة طويلة قابلها جيرو بالكعب بشكل مبهر ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وأضاف: “كان هذا هو التصرف الوحيد الذي يمكن القيام به في مثل هذه الوضعية وأنا سعيد لأنه فتح الطريق للفريق لتدشين العام بانتصار”.

وساهم هذا الانتصار في ارتقاء الفريق اللندني للمركز الثالث بعدما رفع رصيده لـ40 نقطة ليبتعد بفارق 3 نقاط فقط خلف الوصيف ليفربول، وتسع خلف المتصدر تشيلسي.