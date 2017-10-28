حارس التعاون يروي تفاصيل حادث السيارة

طمأن حارس التعاون ، عصام الحضري، الجماهير عقب تعرضه لحادث في ساعة متأخرة أمس الجمعة، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام أحد، والتي انتهت بالفوز لصالح التعاون.

وقال الحضري لـ”اليوم السابع” المصرية : “عقب استقلال سيارته في طريق عودته إلى منزله، فوجئ بسيارة تصطدم به لولا تدخل العناية الإلهية، حيث تهشم وجه سيارته تماماً دون أن يصب بأي مكروه”.

وأضاف: “الحادث كان بسيطاً”، مؤكداً أنه سينتظم في تدريبات فريقه بشكل طبيعي، كما سيصل إلى القاهرة السبت المقبل استعداداً لمعسكر “الفراعنة” الذى ينطلق 6 نوفمبر المقبل، استعداداً لمباراتي الإمارات وغانا.