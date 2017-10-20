حارس ريال مدريد في ورطة بسبب تجدد الإصابة

أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اليوم الجمعة، إصابة حارس مرماه الكوستاركي كيلور نافاس في عضلة الفخذ الأيمن، وهي نفس الإصابة التي تسببت في غيابه عن مباراة “الملكي” أمام خيتافي في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد الريال في بيان طبي أن “نافاس خضع لأشعة بالرنين المغناطيسي، أكدت إصابته في عضلة الفخذ الأيمن، وأن عملية تعافيه ستعتمد على تطور حالته”.

وكان حارس المرمى الكوستاريكي، أصيب في نفس هذه المنطقة خلال مباراة منتخب بلاده أمام هندوراس، ضمن تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، ما أجبره على العودة لإسبانيا.

كما تسببت تلك الإصابة في غيابه عن مباراة “الملكي” أمام خيتافي في الجولة الماضية من “الليغا”.

وعقب تعافيه ومشاركته في جلستي تدريب قبل مواجهة توتنهام في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تقرر الدفع به في ذلك اللقاء، إذ قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ بداية الموسم، لكن يبدو أن هذا الأمر ساهم في تجدد الإصابة التي قد تبعده عن الملاعب لأسبوعين.