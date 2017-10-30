حارس ليفربول: عدنا للطريق الصحيح بعد الإخفاقات المتتالية

قال حارس مرمى ليفربول، سيمون مينيوليه، إن فريقه سيخوض مباراة العودة التي يستضيفها أمام ماريبور السلوفيني في دوري أبطال أوروبا بعد غد الأربعاء، وكله ثقة بالنفس بعد الفوز الذي حققه السبت الماضي على هدرسفيلد تاون 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واعترف مينيوليه بتراجع الروح المعنوية للفريق بعد الهزيمة، لكن أكد أن الثقة عادت مرة أخرى بعد النصر على هدرسفيلد الذي حقق بدوره فوزاً على مانشستر يونايتد في الجولة السابقة.

وقال مينيوليه لموقع النادي الإلكتروني: “النصر أسعد اللاعبين وأعتقد أن إنجاز اليوم سيمنح الجميع دفعة من الثقة كانوا بحاجة إليها في الأسبوع الماضي.. الكل كان يدرك أن الوضع لم يكن جيداً بما يكفي وكان لابد من إحداث تغيير والتحرك بالأسلوب الصحيح.. وأعتقد أننا نجحنا في هذا”.

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بـ5 نقاط مع سبارتاك موسكو، بفارق نقطة واحدة عن إشبيلية صاحب المركز الثالث.

ويتوقع أن يسيطر ليفربول على المباراة التي يستضيفها على ملعبه في أنفيلد، بعد أن سحق ماريبور في مباراة الذهاب 7-0.